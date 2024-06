Fidanza ancora inesorabile in Germania. Seconda vittoria in 24 ore allo sprint

Barbara Guarischi, 23 anni, è nata a Ponte San Pietro ma abita nel Lecchese. La 24enne azzurra di Brembate Sopra, in forza alla Ceratizit, ha tagliato il traguardo per prima dopo 144,6 km. L’azzurra e bergamasca Martina Fidanza (Ceratizit) ha raccontato il suo successo nella gara per donne élite: «Prevalere in volata è sempre un terno al lotto, oltre alla condizione, che attualmente è confortante, è necessaria una dose di fortuna e io sono riuscita a scovare uno spazio importante».