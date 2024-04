Finale di Coppa Italia, ecco come acquistare i biglietti per Atalanta-Juventus

Sono state pubblicate le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, Atalanta -Juventus in programma allo Stadio «Olimpico» di Roma mercoledì 15 maggio 2024 con inizio alle 21 .

Ai sostenitori dell’Atalanta sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord,Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord. I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle 14 di lunedì 29 aprile 2024 (per i possessori di Dea Card e abbonamenti tradizionali). Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto.