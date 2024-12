Fiorentina-Inter rinviata, malore per il giocatore viola Bove

Gara sospesa a Firenze per una emergenza medica durante Fiorentina-Inter. Edoardo Bove, giocatore viola, al 17’ si è accasciato improvvisamente a terra. I calciatori sono scoppiati in lacrime chiedendo l’intervento dell’ambulanza.

I compagni di squadra e gli avversari hanno subito chiamato i soccorsi. Il giocatore è stato trasportato via in barella e t rasferito all’ospedale Careggi con urgenza. Al momento non si hanno informazioni ulteriori: si tratterebbe di un malore improvviso.