Fognini continua l’avventura al Faip-Perrel: soffre ma batte Grenier

Fabio Fognini ha dovuto giocare quasi tre ore per sbarazzarsi (6-7 6-2 7-6) del francese Hugo Grenier e superare il secondo turno. L’ex numero 9 del mondo ha perso il primo set al tie-break, si è riscattato nel secondo prevalendo per 6-2 e nel terzo, dopo aver annullato una pericolosa palla break sul 4-4, ha giocato il tie-break con grande attenzione ed efficacia avendo ragione del suo rivale, anche in virtù dell’orgoglio e di un grande cuore. Venerdì 3 novembre l’azzurro sarà in campo per i quarti di finale e sfiderà il 22enne americano Brandon Nakashima, campione Next Gen 2022 a Milano. Lo statunitense ha piegato in due set il britannico Liam Tarquin Broady (6-4 6-0) e si presenta come un avversario durissimo.