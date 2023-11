Fognini saluta il Challenger, Nakashima lo batte in due set. Favola Lajal in semifinale

Leonino giovedì, scarico venerdì, frenato dalle scorie di 24 ore prima e da qualche linea di febbre. Fabio Fognini saluta l’Italcementi e il Challenger di Bergamo, battuto venerdì 3 in due set (6-1 7-5) dall’americano Brandon Nakashima nei quarti di finale del Trofeo Faip Perrel. Un match con poca storia , chiuso in 75 minuti dal californiano e mai davvero messo in discussione da Fognini, partito male nel primo set e capace comunque di una bella reazione d’orgoglio sino al 5-5 del secondo. Decisivo il break nel game successivo che regala a Nakashima il match e la semifinale con il 1. del seeding Jack Draper , a segno 6-2 6-3 contro Billy Harris.

Sabato 4 a breve distanza dalla sua semifinale Nakashima giocherà anche la finale del doppio in coppia con Evan King contro il duo Cabral-Patten, mentre l’Italcementi attende di sapere come andrà a finire la bella favola dell’estone Mark Lajal, classe 2003, eliminato nelle qualificazioni, ripescato come lucky loser e ora in semifinale al Challenger dopo aver sconfitto venerdì 3 Pierre-Hugues Herbert che lo aveva battuto nelle qualificazioni. Per sognare ancora sabato 4 Lajal dovrà battere David Goffin che ha liquidato in due set (7-5 6-2) lo slovacco Alex Molcan.