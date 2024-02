Frigerio tricolore nel giavellotto juniores. La rivincita della 17enne di Brembate

Un risultato abbastanza sorprendente per la ragazza cresciuta nel florido serbatoio dell’ Estrada che nel biennio nella categoria allieve aveva dimostrato soltanto a sprazzi il suo talento. L’allieva di Diego Parmesani ha commentato: «Una giornata speciale, premio per tutto il mio lavoro. Spero che questa sia soltanto una tappa di passaggio». La lanciatrice studentessa, che si divide fra allenamenti e i banchi del Liceo Linguistico Falcone , ha migliorato di oltre due metri il suo precedente primato personale (42,50 metri) battendo la piemontese Vittoria Rapetti (41,87), argento, e la toscana Irene Pistocchi (41,68), bronzo.

Nona nelle liste assolute stagionali tricolori (che includono anche promesse e senior), Sofia può aspirare alla partecipazione ai Tricolori senior di La Spezia di fine giugno, mentre la misura (49,50) che vale il pass per la rassegna iridata Under 20 di Lima, in Perù, è ancora distante, ma l’importante è che la 17enne di Brembate - che si allena tra Treviglio e Gessate e ha come Claudia Coslovich come atleta d’ispirazione - abbia dimostrato che in futuro a quelle misure ci può arrivare, anche perché è al primo anno nella categoria.