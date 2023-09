Fulmine a ciel sereno: la Valcar dice basta dopo 14 anni di trionfi

Dopo 14 anni di successi il team Valcar di Bottanuco abbassa la saracinesca. Il ciclismo femminile bergamasco perde così un punto di riferimento importante che aveva assunta una propria dimensione anche a livello nazionale e internazionale, sotto la guida del presidente Valentino Villa: nel suo carnet sono finiti infatti in questi anni titoli mondiali, europei, nazionali e successi in gare di prestigio, firmati dalle proprie tesserate italiane e straniere. E lisa Balsamo, Silvia Persico, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Marta Cavalli, Maria Giulia Gonfalonieri, Ilaria Sanguineti, Alice Arzuffi e Miriam Vece (in pista) sono le cicliste che hanno legato il proprio nome ai più bei successi della Valcar in queste stagioni. E quest’anno sta facendo ottime cose la 18enne cremonese Federica Venturelli.

Stop non legato all’addio dello sponsor

Dalla società di Valentino Villa quest’anno hanno spiccato il gran salto verso il Team Uae – gruppo degli Emirati Arabi ai vertici mondiali sia nel ciclismo maschile, sia in quello femminile – Balsamo, Consonni e Persico. Ora il Team estenderà la propria attività al settore development, dove approderà Venturelli e dove non è escluso che lo stesso Villa possa assumere un ruolo a livello manageriale. A livello di settore giovanile, la rinuncia della Valcar coinvolge una ventina di ragazze divise tra esordienti, allieve e junior, e i loro direttori sportivi. Quali siano i motivi alla base della drastica decisione non è dato sapere. Non sembra comunque che sia legata alla rinuncia di uno sponsor importante quale è stato in questi anni la Travel&Service – azienda operativa nel settore della gestione dei servizi di noleggio pullman – che ha deciso di sponsorizzare, sempre nel mondo del ciclismo, la Cicli Guerciotti di Milano senza però dimenticare il panorama bergamasco: affiancherà infatti il Velo Club Sarnico, che potrà così allestire una formazione juniores.