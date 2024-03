Gasp: «Pareggio e risultato giusto. Koopmeiners sta facendo molto bene»

«Giocare in casa della Juve è sempre molto difficile, perché è una squadra forte. Aveva mille motivazioni per chiudere il discorso Champions, noi siamo stati doppiamente bravi. Abbiamo giocato con personalità, poi c’è stata un’accelerazione della Juve e abbiamo fatto anche noi un bellissimo gol. Giochiamo tanto in poco tempo e avere questa mentalità non è facile». Gian Piero Gasperini ha commentato così, ai microfoni di Dazn, il 2-2 tra Juventus e Atalanta maturato all’Allianz Stadium di Torino.

Sul gol del vantaggio nato da uno schema, il tecnico atalantino ha spiegato: «Ci eravamo andati vicini in un’altra partita, stavolta c’erano le condizioni giuste. Lo abbiamo provato stamattina, poi i ragazzi hanno scelto la soluzione giusta». Parlando della classifica, il tecnico di Grugliasco ha commentato: «L’Inter sta meritando quello che sta ottenendo. È superiore. Juve e Milan però sono molto forti e la classifica è veritiera, anche per quello che riguarda il Bologna. Noi non siamo stati fortunati nelle partite contro di loro».