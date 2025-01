Gasperini: «A Udine trovato una squadra forte, per noi buon punto»

«Squadra con più fisicità»

«Nella ripresa abbiamo fatto bene, nel primo tempo abbiamo subito tanto – ha aggiunto il mister nerazzurro –. Globalmente in pochi riuscivamo a tenere il loro ritmo, eravamo sotto ed era abbastanza evidente. Non è mancato nessuno, anche Lookman in certe situazioni ha cercato di fare il meglio anche in fase difensiva. Non ci sono appunti da fare, abbiamo trovato una squadra con più fisicità, quando i ritmi si sono abbassati siamo riusciti a far meglio. Tutto poteva darci una mano, globalmente con troppi giocatori non riuscivamo a reggere la loro intensità, è una cosa da valutare. Non siamo riusciti ad esprimerci sul piano tecnico, nel secondo tempo siamo riusciti a gestire meglio il gioco. Se non recuperi palla - ha concluso Gasperini - non riesci nemmeno a proporre gioco».