Gasperini: «A Udine trovato una squadra forte». Per Djimisiti 10 punti di sutura

«L’Udinese ci ha dominato atleticamente e nel primo tempo siamo stati fortunati a non aver subito gol. Non voglio alibi: l’Udinese ci è stata superiore per gran parte del match. Per fortuna siamo cresciuti nella ripresa quando i ritmi si sono abbassati». Lo ha detto Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, commentando il pareggio a reti bianche dell’Atalanta a Udine nel pomeriggio di sabato 11 gennaio.

Per Djimisiti 10 punti di sutura

«Adesso pensiamo a Juventus e Napoli - ha aggiunto -: oggi abbiamo perso Djimsiti che ha subito 10 punti di sutura per quello scontro fortuito. Ma speriamo di poter recuperare Retegui e Cuadrado. Non credo che nella opaca prestazione odierna abbia inciso la trasferta in Arabia: abbiamo giocato con l’Inter e ci siamo anche allenati bene, non c’era nulla che lasciasse presagire un match di questo tipo sotto il profilo del dominio atletico e fisico degli avversari. Loro raddoppiavano e triplicavano sempre e noi non riuscivamo mai a recuperare palla alta».

L’Atalanta ha diffuso il bollettino medico di Berat Djimsiti, sostituito al 25’ del primo tempo da Isak Hien in casa dell’Udinese nel pomeriggio dopo uno scontro fortuito col giocatore avversario Kingsley Ehizibue. Il difensore nazionale albanese, uscito con una vistosa fasciatura alla fronte, è stato sottoposto ad accertamenti all’ospedale di Udine che hanno confermato la prima diagnosi dello staff medico nerazzurro. Djimsiti, si legge nella nota della società, «ha riportato un trauma cranico in uno scontro di gioco unitamente a una ferita lacero-contusa all’altezza del sopracciglio destro che ha richiesto 10 punti di sutura» e sta rientrando con la squadra a Bergamo.

«Squadra con più fisicità»