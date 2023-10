Gasperini: «Abbiamo vinto una partita molto difficile»

«Abbiamo vinto una partita molto difficile, complicata, perché il Genoa ha fisicità, anche buona tecnica, quando riparte è pericoloso. Noi a lungo siamo stati molto bravi a non concedergli il contropiede dove loro sono sicuramente pericolosi» . Lo ha detto il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini dopo la vittoria 2-0 contro il Genoa al Gewiss Stadium, domenica 22 ottobre.

«Abbiamo attaccato sempre con lucidità – ha aggiunto –, con il passare dei minuti le occasioni sono aumentate, e anche all’inizio del secondo tempo ne abbiamo avute diverse di fila, e poi abbiamo sbloccato la partita. Se devo fare un appunto alla mia squadra, nei minuti finali, dove loro giustamente buttavano avanti anche difensori, dovevamo ripartire un po’ meglio in qualche situazione, perché quando siamo ripartiti giusti si è aperto il campo per chiudere».

Sul fronte Europa League, l’Atalanta è attesa giovedì dallo Sturm Graz nella sfida di andata: «Giochiamo giovedì, quindi abbiamo ancora un giorno in più. È buon momento per la squadra, però per giocare con continuità devi anche recuperare bene. Abbiamo l’entusiasmo giusto, andiamo a giocare su un campo caldo, sono squadre abituate ad essere prime in classifica e abituate a giocare per vincere, dobbiamo fare una partita molto attenta».

Gasperini è soddisfatto questa prima parte di stagione? «Assolutamente sì, soprattutto per il fatto che rispetto all’inizio del campionato la squadra cresce come solidità. Abbiamo ancora margine di miglioramento, soprattutto nella qualità in attacco, nella rapidità, negli scambi, però c’è una bella partecipazione da parte di tutti, anche chi è entrato oggi. Abbiamo bisogno di un pizzico di fortuna per non perdere giocatori».

Carnesecchi

«Per l’esordio in casa oggi ero molto emozionato, ero teso, ma poi quando l’arbitro fischia non si pensa più a niente. Abbiamo sofferto ed è una cosa che ci serve perché dà valore alla vittoria». Lo ha dichiarato il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa. «Clean sheet? Non è solo merito dei portieri, vuol dire che tutti difendiamo bene. È merito anche delle punte, finché si difende tutti insieme vuol dire che tutto funziona. Gasperini? È un mago, un maestro. Richiede tanto, ma ci insegna tanto. È davvero un maestro per me».

