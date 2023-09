Gasperini: «Contro la Juve gara impegnativa, c’è grande attesa»

«Questa è la partita più impegnativa della prima parte di stagione . Abbiamo fatto un’amichevole ad agosto contro di loro, ma aveva un altro peso rispetto al campionato, questo per noi è un bel test, ci apprestiamo con curiosità per capire quale può essere la nostra dimensione. La Juve i gol li fa sempre, sono rare le gare in cui non segna, ha sempre questa capacità realizzativa, per vincere con la Juventus devi fare più di un gol ».

Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro i bianconeri (domenica 1 ottobre alle 18 al Gewiss Stadium). «Ho vissuto tanti anni in quell’ambiente allenando il settore giovanile, per me è stata una grande palestra di scuola e di insegnamento di vita. Però quando si arriva a giocare le partite di campionato per me esiste l’Atalanta, è una gara molto attesa a Bergamo, c’è l’attesa di una partita di cartello». Infine una battuta sulle dichiarazioni di Stefano Pioli, per il quale la Juventus è la squadra favorita per la vittoria dello scudetto: «Sono giochetti che fanno tra di loro. Li lascio a loro (ride, ndr)».