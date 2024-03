Gasperini: «Gioia per la squadra e per tutta Bergamo»

«È una grande gioia per la squadra, per tutta Bergamo aver raggiunto nuovamente i quarti. Era difficile contro una squadra che domina in Portogallo. Siamo andati in svantaggio ma la squadra è stata veramente brava ad aver passato questo turno. Siamo soddisfatti». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro lo Sporting. «Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo poi ovviamente nel finale c’era un pò di stanchezza.

Ci servirà solo per il futuro non concedere spazi.Rimedieremo, ma i ragazzi sono stati straordinari, abbiamo fatto quattro trasferte e abbiamo affrontare il Bologna dopo aver incontrato Milan e Inter in trasferta». Venerdì il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League. «Essendoci tre squadre italiane su otto c’è anche il rischio del derby. Dovendo scegliere farei anche un turno dopo. Il sorteggio è imprevedibile, le squadre sono tutte di assoluto valore».