Gasperini: «Il mercato? Le date non vanno bene per la preparazione»

Dopo la vittoria sulla Rappresentativa Città di Clusone, mister Gasperini ha parlato con i giornalisti e ha subito fatto il punto sul mercato: «Le date del mercato sono una anomalia, non in linea con le esigenze degli allenatori, ma non è colpa nostra - ha detto -. Oggi, se vai a chiedere un giocatore, ti chiedono una cifra esagerata. Se te lo chiedono, tu chiedi una cifra esagerata. Così tutti prendono tempo, perché tanto manca un mese e mezzo. Anche le preparazioni non sono più le stesse, si viene a perdere anche la funzione della preparazione rispetto agli anni passati. Nel mio mondo ideale, il mercato chiude il 31 luglio: così hai 20-30 giorni per preparare la squadra. Ma realisticamente questa cosa non esiste».