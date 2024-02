Gasperini, con l’Inter poco da perdere. «Il Var? Non mi piace, anche quando è a favore»

Gasperini, senza scoprire le carte, parla degli altri suoi attaccanti: « De Ketelaere col Milan è uscito all’intervallo per scelta tecnica , non sente la pressione di San Siro perché in Coppa Italia fu determinante - prosegue -. Lookman ha la caviglia a posto , domenica quando è entrato ha dato una mano. Touré sta migliorando, ma adesso le partite contano tutte e non c’è tempo per esperimenti».

Possibile un turnover mirato: «Siamo in ventuno in questo momento, Pasalic e Hien giocheranno e per Bakker ci sto pensando. Scalvini? sta bene », chiude Gasperini riferendosi alla contusione alla spalla sinistra del difensore.

Il giudizio sul Var: «Non mi piace»

«Sul regolamento, anche sui rigori, mi sono già espresso: non mi piace sempre, anche quando è applicato a favore. Sarebbe antipatico cambiare opinione solo per questo». Gasperini, ha chiarito il suo pensiero sulle polemiche per il rigore assegnato alla sua squadra domenica sera contro il Milan per il contatto tra Giroud e Holm che si era portato le mani al volto pur colpito al busto. Non mi piacciono i contatti e le simulazioni, ma già da prima. È successo a noi contro il Milan come ne succedono a decine da mesi», ha spiegato Gasperini. «Domenica a valutare c’erano Irrati al Var e Orsato come arbitro: meglio di così... - chiude -. A me il regolamento non piace, ma devo prenderne atto. C’erano i migliori a giudicare».