Gasperini: «Peccato non aver vinto, ma siamo in corsa. Ce la giochiamo in casa»

«Abbiamo fatto un punto col Milan, venivamo da una serie di due mesi di vittorie, ci stava perdere con l’Inter, ma la delusione è stata col Bologna, abbiamo fatto una buona partita. Ma questa è una squadra che reagisce. Stasera abbiamo fatto una buona partita, peccato per non aver vinto, ma siamo dentro». Lo ha dichiarato l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro lo Sporting. «Gli abbiamo messo quella pressione che li ha costretti a sbagliare, sul gol subito siamo stati un po’ lenti. Abbiamo avuto tante occasioni, ma il risultato comunque è positivo. Ora abbiamo la possibilità di giocare in casa, la faremo nel modo migliore. Scamacca? Ha giocato libero mentalmente, ha fatto le sue giocate, è stato anche sfortunato. Si è mosso, ha giocato bene, lo ha fatto per la squadra. Abbiamo cercato di vincere fino alla fine, questo è un aspetto di maturità e personalità, ma ho un nucleo di giocatori che hanno la sicurezza giusta. Lookman? Faceva 6-7 gol all’anno, era molto più esterno, adesso è un giocatore che se entra negli ultimi 20 metri è sempre in grado di creare qualcosa. A volte si nasconde un po’, ma può essere ancor più di riferimento per la squadra». La gara di ritorno è in programma il 14 marzo a Bergamo.