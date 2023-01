Gasperini: «Questa sera è la testimonianza di una crescita dall’inizio del campionato»

«Abbiamo preso i due gol del primo tempo perdendo due palloni semplici. C’è stato questo “pseudo-rigore” che ha portato al pareggio. Al di là dell’episodio bisogna stare attenti a non perdere certi palloni» . Gian Piero Gasperini ha commentato così, ai microfoni di Dazn, il 3-3 di Torino tra la Juventus e l’Atalanta. Sul carattere della squadra, Gasperini ha aggiunto : «Lo abbiamo sempre avuto, anche in passato. Questa sera è la testimonianza di una crescita rispetto all’inizio del campionato, sia grazie ai ragazzi che sono qui da tempo che per merito della freschezza dei nuovi. Se vieni a Torino per difendere alla fine rischi di prendere gol, o su un rigore o su punizione: qui devi venire a fare la tua partita».