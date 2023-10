Gigante di Solden, Sofia si trova davanti un «guardaporte». Poi 16esima - Foto

La bergamasca è costretta a un doppio tentativo nella prima parte di gara visto che, scesa col pettorale numero 32, deve fermarsi quando si trova davanti un addetto alle porte («Mi doveva capitare anche questa...» commenta la sportiva) ma riesce comunque a centrare il 20esimo tempo. Che alla fine si trasforma in una 16esima posizione finale grazie a una seconda manche senza troppe sbavature considerando che non è la sua specialità.

Sofia Goggia in azione a Solden

(Foto di GIAN EHRENZELLER)

«Penso di essere partita con una base per il gigante più solida, senza quei 2-3 decimi persi nella parte sul muro il sapore sarebbe stato diverso ma non è male come prima gara», il bilancio di Sofia, a punti come Asja Zenere (28^).