Gimondi, dietro al campione spigoloso C’era un uomo di gran sensibilità

L’idea era venuta da don Mansueto Callioni, suo amico e tifoso, capace di scappare dal Seminario per andare ad applaudirlo quando il Giro d’Italia passava da queste parti: «Non è ora che si scriva un libro su Gimondi? E chi se non tu?». Più che un’idea era un’esortazione, che aveva trovato un terreno fertile su cui andarsi a posare, perché era da qualche tempo che ci stavamo pensando. Si decise, dunque, tutti e tre, di imbarcarci nell’impresa. Era il 2004. Nella primavera dell’anno successivo, grazie anche alla sensibilità dell’editore Roberto Vallardi, il libro vide la luce e fu presentato, per la prima volta, a Ravenna, nel giorno di riposo del Giro d’Italia.