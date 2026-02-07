Goggia: accendere il braciere, un’emozione unica. «Vonn da fantascienza? Ai posteri l’ardua sentenza»

«È stata un’emozione unica, che so che non rivivrò mai più in vita mia. Accendere il braciere olimpico a Cortina, quando Gustav Thoeni mi passa poi la fiaccola olimpica è qualcosa di magico. E anche accenderlo in simultanea con Tomba e Compagnoni a Milano». Lo ha detto la sciatrice azzurra Sofia Goggia, ripercorrendo parlando del suo ruolo di ultima tedofora che venerdì sera 6 febbraio l’ha vista accendere il braciere olimpico.

«La sfilata è stata molto bella, c’era molta gente, molto tifo. L’accensione del braciere è stata qualcosa di più sacro quasi, di più intimo come momento», aggiunge Goggia: «L’eredità che hanno lasciato Compagnoni e Tomba, soprattutto Tomba per il carisma e la personalità che ha, è molto difficile da raccogliere. Noi in questi anni abbiamo fatto a livello di squadra delle grandissime cose e sicuramente abbiamo un po’ riacceso quel fuoco lì, però Tomba era Tomba: ineguagliabile».

Dopo le prove di discesa libera

«Ai posteri l’ardua sentenza». Così la sciatrice azzurra Sofia Goggia, dopo le prove di discesa libera che posizionano provvisoriamente l’americana Lindsey Vonn al terzo posto, risponde a chi le chiede se il rendimento dell’americana visto il grave infortunio al crociato sia da fantascienza. «Io mi ricordo come stavo e non l’avevo rotto completamente», afferma Goggia. In generale, parlando dell’americana, «l’ho vista bene».