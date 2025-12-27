Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025

Goggia sabato 27 di scena a Semmering. L’obiettivo è finire bene il 2025 in gigante

SCI ALPINO Dopo il trionfo nel super di Val d’Isère, Sofia Goggia concluderà il suo 2025 gareggiando sabato 27 dicembre in Austria, a Semmering, in gigante con l’obiettivo di finire bene l’anno e crescere tra le porte larghe.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sofia Goggia, 33enne bergamasca, gareggia in discesa libera, superG e gigante
Sofia Goggia, 33enne bergamasca, gareggia in discesa libera, superG e gigante
(Foto di Trovati/Pentaphoto)

La 33enne bergamasca dopo l’ottavo e l’undicesimo posto di Mont-Tremblant in Canada il 6-7 dicembre punta a migliorarsi anche nella disciplina più tecnica della sua gamma perché SuperSofi (al via con il pettorale numero 16), dopo una toccata e fuga a casa per trascorrere il Natale in famiglia, vuole esprimere anche in gara le potenzialità viste fin qui in allenamento dove ha sempre trovato le giuste sensazioni per consolidare ulteriormente la specialità. In chiave bergamasca c’è dire che in lizza ci sarà pure Ilaria Ghisalberti (n. 49) che punterà alla sua terza top 30 stagionale dopo le due in Canada.

Le due manche alle 10 e alle 13

La partenza della prima manche è in programma alle 10 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) e la prima a scattare sarà l’austriaca Julia Scheib, mentre la seconda manche è fissata alle 13. Per Goggia la concorrenza in gigante è molto forte. Finora hanno vinto due gare a testa la neozelandese Alice Robinson e Scheib, ma anche la svedese Sara Hector, la formidabile Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale di Coppa del Mondo (con 558 punti, Robinson seconda a 484 e Goggia terza a 372), e l’italo-albanese Lara Colturi possono lottare per la vittoria.

Sofia Goggia, in azione nel secondo gigante di Mont-Tremblant in Canada
Sofia Goggia, in azione nel secondo gigante di Mont-Tremblant in Canada
(Foto di Pentaphoto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Sci alpino
Sofia Goggia
Ilaria Ghisalberti
Julia Scheib
Alice Robinson
Sara Hector
Mikaela Shiffrin