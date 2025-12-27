Goggia sabato 27 di scena a Semmering. L’obiettivo è finire bene il 2025 in gigante

La 33enne bergamasca dopo l’ottavo e l’undicesimo posto di Mont-Tremblant in Canada il 6-7 dicembre punta a migliorarsi anche nella disciplina più tecnica della sua gamma perché SuperSofi (al via con il pettorale numero 16) , dopo una toccata e fuga a casa per trascorrere il Natale in famiglia, vuole esprimere anche in gara le potenzialità viste fin qui in allenamento dove ha sempre trovato le giuste sensazioni per consolidare ulteriormente la specialità. In chiave bergamasca c’è dire che in lizza ci sarà pure Ilaria Ghisalberti (n. 49) che punterà alla sua terza top 30 stagionale dopo le due in Canada.

Le due manche alle 10 e alle 13

La partenza della prima manche è in programma alle 10 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) e la prima a scattare sarà l’austriaca Julia Scheib, mentre la seconda manche è fissata alle 13. Per Goggia la concorrenza in gigante è molto forte. Finora hanno vinto due gare a testa la neozelandese Alice Robinson e Scheib, ma anche la svedese Sara Hector, la formidabile Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale di Coppa del Mondo (con 558 punti, Robinson seconda a 484 e Goggia terza a 372), e l’italo-albanese Lara Colturi possono lottare per la vittoria.