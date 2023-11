Grand Prix in Cina, brilla l’argento di Ghilardi e Ambrosini

Grande risultato per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (coppia di pattinaggio artistico su ghiaccio in forza alle Fiamme Azzurre, ma di base all’Ice Lab di Bergamo) nella quarta tappa stagionale del Grand Prix di figura a Chongqing, in Cina. La coppia orobico-vicentina (lei, classe 1999, è di Pedrengo) non solo ha conquistato un secondo posto di grande prestigio, ma anche migliorato il proprio primato personale, chiudendo per la prima volta in carriera sopra a quota 190 punti (191,00 per la precisione).