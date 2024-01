Grande attesa per la finale di Sinner: Bolelli e Vavassori vanno ko nel doppio

Ricordiamo che sono 48 anni che l’Italia non vince uno Slam, l’ultimo a trionfare fu Panatta a Parigi nel 1976. Una favola senza happy end, invece, quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio all’Australian Open e sfuma così l’obiettivo «italian job» nel primo slam stagionale, che si concluderà con la sfida l’altoatesino Sinner, che vinse il suo primo torneo da professionista a Bergamo nel 2019, e il russo. Nella finale di doppio di Melbourne il bolognese e il torinese, al terzo Slam come coppia, hanno ceduto sabato 27 gennaio per 7-6, 7-5, in un’ora e 39 minuti di partita, al 43enne indiano Rohan Bopanna e all’australiano Matthew Ebden, che da lunedì prossimo sarà la coppia n.1 al mondo. Incredibile traguardo per il «vecchio» Bopanna che non smette di stupire scrivendo la storia del tennis, il più anziano sul trono da quando esiste il ranking Atp.