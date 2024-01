Hien a Zingonia: ha scelto il 4 come numero di maglia - Foto

Nato a Kista, in Svezia, il 13 gennaio 1999 da genitori di origini ghanesi e del Burkina Faso, approda in nerazzurro dall’Hellas Verona, in forza al quale ha disputato la prima parte della corrente stagione, collezionando 10 presenze – tutte da titolare – in Serie A. Anche nella scorsa stagione ha giocato con l’Hellas Verona, totalizzando 33 presenze in Serie A, incluso il vittorioso spareggio-salvezza contro lo Spezia.