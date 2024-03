I fratelli Boffelli non tradiscono: protagonisti al Tour du Rutor Extrême

Francesi le coppie vincitrici

Ebbene, nelle classifiche assolute Claudia si è piazzata seconda in quella femminile in coppia con la trentina Lisa Moreschini e William terzo nella maschile in cordata con il valdostano Nadir Maguet. Vittorie francesi in entrambe le graduatorie, con le coppie Lorna e Lena Bonnel e Mardion/Gachet.