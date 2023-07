I giovani bergamaschi sull’ottovolante: due ori, quattro argenti e due bronzi

Nell’ultima giornata argento e bronzo

Domenica 23 luglio nella giornata conclusiva Gioele Tengattini (Atl. Bergamo 59 Oriocenter) ha chiuso al secondo posto la gara del disco in 49,80 metri, superato solo dal brianzolo Stefano Marmonti (51,30); bronzo per Leonardo Selmani (47,63). Arianna Algeri (Atl. Bergamo 59 Oriocenter) ha invece chiuso al terzo posto in 1.500 in 4’31”48, alle spalle della veronese Matilde Prati (4’24”05) e di Gilda Maria Arceri (4’30”62).

Titoli italiani per Benzoni e Morotti

Alessandro Morotti (numero 51) ha vinto i 3.000 in 8’21”48

(Foto di Grana/Fidal)

Sabato erano arrivate le altre sei medaglie, due ancora firmate da Tengattini (argento anche nel peso) e Algeri (argento nei 3.000). Titoli per Stefano Benzoni (Atl. Valle Brembana) nei 5.000 in 14’32”28 e per Alessandro Morotti (Atl. Bergamo 59 Oriocenter) nei 3.000 in 8’21”48, con Nicola Morosini (Us Rogno) terzo in 8’23”30. Argento per Chiara Minotti (Atl. Bergamo 59 Oriocenter) nei 100 ostacoli in 14”01.