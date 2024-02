Per Ihemeje, già finalista olimpico a Tokyo e quinto e ottavo negli ultimi due Mondiali all’aperto, sarà al suo primo Mondiale indoor perché due anni fa fu escluso da un problema muscolare in extremis. Ecco perché Emmanuel è carico come una molla e desideroso di rivincita: «Stavolta non ci sarà il fuso orario, e il sabato sera è un giorno comodo per mettersi sul divano. Chiedo a tutti di seguirmi, e io proverò a farvi saltare con me». La finale è infatti in programma sabato 2 marzo dalle 20,40 (diretta su Rai 2).