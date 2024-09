Il bergamasco Mattia Cattaneo sale sul tetto d’Europa con la staffetta azzurra

Seconda gara agli Europei di ciclismo in Belgio e seconda medaglia per Mattia Cattaneo . Dopo il bronzo conquistato mercoledì nella prova contro il tempo individuale, giovedì 12 settembre il 33enne di Alzano è salito sul gradino più alto del podio con la staffetta mista azzurra .

La prova dell’Italia si è aperta con in sella i tre maschi (il bergamasco, il fresco campione europeo individuale Edoardo Affini e Mirco Maestri) che come da pronostico si sono lasciati tutti alle spalle in 31’21” (media 54 chilometri all’ora), con 49’’ di vantaggio sulla Germania e 55” sulla Polonia. Il testimone è passato alle ragazze (Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti) che hanno difeso con sicurezza il vantaggio, giungendo al traguardo con un tempo complessivo di 1h01’43” (media 50,84 all’ora) e il rassicurante margine di 17” sulla Germania, argento. Completa il podio il Belgio, terzo a 1’32”. Più staccate Polonia (1h03’32”), Ucraina (1h06’06”) e Bulgaria (1h09’41”).