Il destino di Zapata tra Atalanta, Fenerbahce e Fiorentina

Una cosa è già certa fin da ora: rispetto alle estati precedenti il bomber colombiano non è più ritenuto inamovibile. A determinare questa nuova prospettiva innanzitutto l’ età (32 anni) e il rendimento, così, così, nell’ ultima stagione, complici una lunga serie di guai fisici. Circolano del resto molte voci su un suo possibile trasferimento. In Turchia è il Fenerbahce a volerlo, in Italia soprattutto la Fiorentina alla ricerca di un attaccante con caratteristiche simili a quelle del colombiano: esperienza e fiuto del gol.