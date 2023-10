Il dispiacere di Gasperni: «Prestazione buona ma compromessa da alcuni episodi»

«All’inizio abbiamo sofferto, siamo partiti molto piano rispetto alla Lazio. Ci siamo fatti un gol da soli dopo pochi minuti, poi siamo cresciuti e abbiamo rimontato la gara. Nel finale c’è stata un po’ di fatica, non siamo stati pronti sugli episodi ma aver rimesso in piedi la partita significa aver fatto un’altra buona prestazione. Purtroppo paghiamo la non prontezza di tutti». Lo ha detto il mister dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta contro la Lazio. «Abbiamo fatto un’ottima partita ma l’abbiamo compromessa con gli episodi».

«Partita difficile per Scamacca»

A ruota un giudizio sul ritorno in campo di Scamacca dal primo minuto dopo l’infortunio: «Per lui è stata una partita difficile ma ha bisogno di trovare minutaggio. Come De Ketelaere, non è stato brillante». Utile la sosta: «Per noi va bene dopo il tour de force che abbiamo fatto, anche se tanti giocatori andranno in Nazionale», ha concluso Gasperini.