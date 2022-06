Il Giro d’Italia rosa sulle nostre strade. Il 6 luglio la 6ª tappa da Sarnico a Bergamo

Dalle sponde del lago d’Iseo all’arrivo in centro città passando da Città Alta dopo alcuni giri di un circuito tra i vigneti di San Pantaleone e Grumello del Monte . Una giornata intera sulle strade bergamasche per la sesta tappa del Giro rosa che scatterà il 30 giugno da Cagliari e si concluderà a Padova. Nel 2012 il Giro femminile aveva avuto come partenza proprio Sarnico : l’hanno ricordato il sindaco Giorgio Bertazzoli e l’assessore allo Sport Nicola Danesi sottolineando come l’evento regalerà ancor maggior lustro alla cittadina lacustre.