Il mito Agostini in visita alla Brembo: «Un’eccellenza mondiale italiana»

In vista della partenza dei campionati del mondo MotoGp, Moto2 e Moto3 che prenderanno il via il 26 marzo in Portogallo , il 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini ha visitato mercoledì 15 marzo il reparto Racing della Brembo . Nel corso della visita, accompagnato dall’ingegnere Mario Almondo - Chief Operating Officer Brembo Performance - e dal suo staff che lavora a stretto contatto con i team dei vari campionati mondiali a due ruote forniti dalle soluzioni Brembo, Agostini ha potuto vedere come vengono personalizzati e sviluppati gli impianti frenanti che lui stesso ha utilizzato nella sua carriera.