Il saluto commosso di Muriel: «Ho un nodo in gola, vi porterò sempre nel cuore»

Un Muriel visibilmente emozionato saluta i tifosi bergamaschi con un video su Instagram. L’attaccante colombiano si rivolge ai tifosi orobici; «Ho un nodo qua (indica la gola) e non riesco a parlare bene. Grazie per l’affetto che mi avete trasmesso nello stadio e fuori, siete la tifoseria più bella che abbia mai conosciuto». Le parole di Luis estratte dal video pubblicato sui social in cui si congeda dall’Atalanta per andare a giocare all’Orlando City.