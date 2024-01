Il team Italtrans carico per un 2024 super. Bertulessi: «Un mix di passato e futuro»

Combinare il passato con il futuro. È la nuova filosofia di Italtrans Racing Team, la formazione di Calcinate. Il team, che ha vinto il titolo 2020 con Enea Bastianini, sarà alla 15ª stagione in Moto2. La parola a Laura Bertulessi, una dei tre titolari del team insieme a Claudio e Germano Bellina: «Questa avventura è nata come una sfida, grazie alla passione di mio cognato Germano ed è diventato un lavoro straordinario. Il cambiamento di quest’anno prende in mano il passato e abbraccia la modernità. Dobbiamo ringraziare Giovanni Sandi per il suo contributo ma ora camminiamo da soli . Bisogna coniugare esperienza e tecnologia».

Brivio: «Team forte. Obiettivo vincere»

Livio Suppo, un passato in Honda in MotoGp, è il nuovo consulente del team: «Italtrans è stato nostro sponsor in Hrc, ma non la conoscevo, sapevo che ero un’azienda di trasporti. Invece è una magnifica azienda di logistica, una eccellenza italiana. Il mondo cambia velocissimamente e spero di poter offrire la mia esperienza per far crescere la squadra che ha già un’ottima base». Roberto Brivio è invece il nuovo numero uno del team: «Questa è una delle squadre migliori della Moto2, l’obiettivo è vincere. Da Dennis Foggia, che ha già fatto un anno in Moto2, mi aspetto tanto, mentre Diogo Moreira è un rookie, quindi deve imparare».