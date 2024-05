Il Torneo Avvenire-L’Eco di Bergamo entra nel vivo con la disputa dei quarti di finale

Il Torneo Avvenire- L’Eco di Bergamo entra nella sua fase cruciale . Superata la lunga fase delle qualificazioni, la quale ha visto in campo decine e decine di squadre suddivise nelle varie categorie, siamo giunti al momento dei quarti di finale, che prenderanno il via martedì 7 maggio. Anzi, per la precisione una partita è già stata disputata sabato scorso, dunque abbiamo già il nome della prima semifinalista: la squadra qualificata è quella dei Giovanissimi del La Torre, che ha eliminato i pari età del San Pellegrino ai calci di rigore (1-1 il risultato al termine dei tempi regolamentari). Dunque la società rossoblù ha potuto iscrivere il proprio nome sulla griglia predisposta dalla Delegazione di Bergamo, che nel breve volgere di pochi giorni andrà via via riempiendosi al pari di quelle previste nelle altre categorie.

Mercoledì 8 al via l’U15 femminile

Come sempre, il martedì è il giorno dedicato proprio ai Giovanissimi, mercoledì 8 toccherà agli Juniores, giovedì 9 agli Allievi (e questo schema verrà conservato anche per le semifinali di settimana prossima): come sempre le società hanno comunque avuto la possibilità di accordarsi per modificare giorni e orari rispetto al programma ufficiale, fermo restando che entro il fine settimana tutte le partite - stiamo parlando di gare secche con qualificazione immediata - verranno portate a termine, così da poter ufficializzare il quadro completo delle formazioni approdate alle semifinali. Intanto mercoledì 8 prenderà il via il torneo riservato all’Under 15 femminile, con otto società che daranno vita ai quarti di finale: in questo unico caso si gioca in andata e ritorno, con semifinali messe in agenda per mercoledì 22 maggio.