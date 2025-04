Innovation Run al Kilometro Rosso: sfida tra keniani e Bergamo che spera nel podio

Più qualità che qualità è lo slogan di un sabato mattina 12 aprile (il via alle ore 10) che vedrà alla partenza circa 600 atleti (meno di un anno fa), ma che - nonostante i concomitanti Campionati europei su strada in Belgio - porterà dalle nostre parti un parterre di gazzelle molto competitivo. Due nomi su tutti in campo maschile, quelli dei keniani del Run2gether Stephen Mwangi Njedi (primato personale di 28’30” sui 10 km su strada) e del connazionale Moses Cheruyot (28’43” ). Entrambi, meteo permettendo (c’è il rischio pioggia) proveranno a abbassare il primato della gara.