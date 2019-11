Insulti razzisti, lascia il trequartista Dara «E ora vorrei incontrare Balotelli»

Nell’ultima domenica 3 novembre, il caso di razzismo che ha coinvolto Mario Balotelli, stella italiana del Brescia, sembra non essere stato l’unico. Anche in Seconda categoria, proprio in provincia di Bergamo, un episodio si è imposto all’attenzione generale e in seguito a questo un calciatore ha deciso di appendere per sempre gli scarpini al chiodo. I fatti sono i seguenti . A seguito della partita con il Boltiere del 27 ottobre, Dara Mbengue del Capriate, 24enne originario del Senegal ma da 15 anni in Italia (abita a Telgate), ha ricevuto una squalifica di ben 13 gare: al 32’ del secondo tempo ha insultato un avversario con «un’espressione discriminatoria di carattere etnico» (sono le parole del comunicato di Lnd Bergamo); quindi, espulso dall’arbitro, ha lanciato in terra la maglietta da gioco per poi danneggiare diverse panchine di plastica a bordo campo.