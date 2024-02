Italiani Allievi, salto nell’oro di Carnelos: il baby di Ranica si prende il titolo nell’asta

Oro, argento e bronzo. L’atletica bergamasca mette a segno un tris nella prima giornata tricolori indoor allievi, sabato 10 febbraio ad Ancona. E nel trittico dei sorrisi brilla d’oro quello di Giovanni Cesare Carnelos, 15enne astista di Ranica con la maglia dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter. All’esordio in categoria il ragazzo cresciuto nell’Atl. Brusaporto è stato protagonista di una grande prestazione in una gara lunga quasi cinque ore. Entrato in scena a 3,85 Giovanni ha firmato il titolo a 4,45 sotto gli occhi di Gianmarco Tamberi.