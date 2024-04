Kolasinac prova il recupero lampo per il posticipo di lunedì sera con il Verona

Si avvicina il ritorno in campo dell’Atalanta dopo l’impresa di giovedì sera ad Anfield, in casa del Liverpool. Lunedì i nerazzurri sono attesi dalla sfida casalinga con il Verona (fischio d’inizio alle 20,45) e il dubbio principale è in difesa. Nella seduta di sabato 13 aprile lavoro individuale per Sead Kolasinac (fermato prima della sfida di Europa League a causa di un risentimento muscolare all’adduttore sinistro) che domenica sosterrà il provino decisivo per capire se sarà è possibile un recupero lampo. In ogni caso non si tratta di un problema grave e in caso di forfait con il Verona, il rientro sarebbe solo rinviato.