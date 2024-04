La BB14 perde a Ferrara 83-73, ma salva la differenza canestri

Verdetto finale: 83-73 . Con i due punti messi in fienile la formazione estense scavalca la stessa BB14 al secondo posto della classifica a una giornata dal termine di questa fase del campionato, quella che precede i playoff-promozione.

Il margine di dieci lunghezze sancito dal tabellone ci sta tutto. A determinare il flop è stata in primo luogo la netta differenza nei rimbalzi. Nell’ultimo appuntamento di sabato 20 aprile al Centro sportivo Italcementi capitan Simoncelli e compagni se la vedranno con la pari graduatoria Fidenza: sarà la sfida che deciderà il piazzamento di accesso al girone dei playoff per il passaggio di categoria. «Abbiamo se non altro salvaguardato la differenza canestri, avendo vinto nella partita di andata di 20 lunghezze. Ferrara ha dimostrato tutto il suo valore che sapevamo fosse notevole». Le parole del dirigente Franco Meneghel a fine gara.