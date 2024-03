La BB14 vince bene contro Ferrara 99-79

Il verdetto al termine della sfida contro Ferrara è eloquente: 99-79 , venti punti di differenza che denotano il dominio dei bergamaschi. Il quintetto emiliano ha retto l’urto dei padroni di casa solo per i primi 20 minuti. Poi capitan Simoncelli e compagni hanno innescato il turbo e non c’è stato più nulla da fare.

Eloquente il commento di fine partita del dirigente Franco Meneghel: «Un successo indiscutibile, nonostante Ferrara sia stata sui nostri livelli per 20 minuti. Poi è uscita la nostra determinazione e la capacità di mettere in pratica il piano-partita studiato in settimana. Grazie questi preziosi punti conquistiamo, riusciamo a mantenere posizioni di rilievo in classifica. Speriamo di poter portare a ytermine la stagione su questi livelli».