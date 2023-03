La Bergamo del cross a Gubbio a caccia di medaglie tricolori

Dopo le 10 medaglie conquistate un anno fa a Trieste, la pattuglia bergamasca della corsa campestre si presenta con fondate ambizioni (come da tradizione) anche all’edizione 2023 dei Campionati italiani di cross, in programma venerdì 10 e sabato 11 marzo a Gubbio (Perugia). Al via tutte le categorie, dai 16 anni in su. Settantasei i bergamaschi iscritti, in rappresentanza di 9 società. I più ambiziosi (forti anche di un inverno che li ha visti grandi protagonisti a livello regionale) sono i rappresentanti dell’Atletica Valle Brembana. Stefano Benzoni punta a essere protagonista tra gli junior 8 km, dove a fianco dei compagni di squadra Mattia Adamoli e Tommaso Losma ci saranno anche Nicola Morosini (Us Rogno) e Otmane Sahili (Estrada).