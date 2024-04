La carica dei 3mila sul lago d’Iseo: tutto pronto per la Sarnico-Lovere Run

Sarnico-Lovere Run, è tutto pronto per la carica dei 3mila. Domenica 21 aprile sulla sponda occidentale del lago d’Iseo va in scena la dodicesima edizione della classica primaverile che quest’anno si presenta in formato maxi. I 3mila iscritti (tra cui 250 stranieri da 27 paesi) sulla distanza ibrida di 25 km e 250 metri riporta a numeri pre-Covid a conferma del successo crescente della kermesse lacustre.

Sono annunciati grandi nomi al via. In campo maschile partono in prima fila i keniani Simon Waithira Mwangi e Bernard Musau Wambua, mentre Bergamo punta su Manuel Togni (Atl. Valle Brembana), bronzo agli ultimi Italiani di maratona. Tra le donne spicca il nome di Sara Bottarelli che parte con l’obiettivo di migliorare il primato della gara (1h23’49”). Il via è fissato per le 9,30 in Piazza XX Settembre a Sarnico, l’arrivo al porto di Cornasola a Lovere passando per Predore, Tavernola, Riva di Solto, Solto Collina e Castro.