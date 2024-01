La Mascio preoccupa in A2. Si va verso la stracittadina in serie B

Positivo il bilancio di BB14 e Blu Orobica dopo sedici turni disputati nella nuova serie B interregionale (quarta divisione). E mercoledì 17 gennaio all’Italcementi di via Statuto alle 20.30 andrà in scena il derby di ritorno con BB14 nelle vesti di capolista inseguita al quarto posto dai cugini distanziati di sole quattro lunghezze. I tre mesi e mezzo di gare disputate hanno emesso un verdetto abbastanza chiaro: BB14 in grado di reggere la vetta della classifica e Blu Orobica con effettive possibilità di giocarsi posizioni di tutto rispetto. Quanto alla sfida di mercoledì favorita d’obbligo la BB14 che ha un organico decisamente più competitivo come ha dimostrato anche nel match vinto con disinvoltura all’andata. Ma il campo e il sapore della stracittadina potrebbero anche riservare qualche sorpresa.