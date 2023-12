La Mascio sconfitta a Desio dall’Urania Milano 81-79

Si è trattato di una sfida spettacolare e di alto livello tecnico, alla fine a prevalere per sole due lunghezze è stata la squadra di casa, dopo una gara sempre equilibrata.

I parziali: 31-22; 11-21; 21-23. Per la cronaca a 4 secondi dal termine Harris h avuto l’opportunità di impattare nel punteggio ma lo statunitense ha fallito il tiro. A livello individuale davvero super la prestazione di Guariglia (25 punti) seguito dal solito Miaschi (18) e da Barbante (13). In doppia cifra pure Giuri (10). Sotto tono la coppia statunitense Pacher-Harris rispettivamente con 4 e 7 punti realizzati.

Sul fronte avversario il migliore è risultato Piutti (17) bene anche l’ ex Potts (14). Non utilizzato per l’ intero incontro Vitali. Da segnalare che anche nella gara di andata Milano aveva sconfitto capitan Sacchetti e compagni.