La Mascio vola in finale nella Supercoppa, domenica si gioca il trofeo con Trapani

Mascio in finale nella Supercoppa di serie A2. Si contenderà il significativo trofeo domenica 24 settembre (inizio alle ore 19) nel palasport di Montecatini con Trapani dell’ex Marini, vincente in contemporanea con Verona. Fin troppo agevole per il team trevigliese imporsi sull’avversaria di turno Rieti, letteralmente surclassata anche nel punteggio finale (92-74). Una Mascio spumeggiante e concentrata sin dalle battute iniziali, senza poi mai perdere la superiorità sino al termine del match. I parziali per rendersene subito conto : 26-20 (al 10’), 32-21 (all’intervallo lungo), 28-16 (alla mezz’ora), ribadiamo il finale 92-74.

Coach Alessandro Finelli ha schierato la formazione al completo, compreso lo statunitense Harris rientrato sul parquet dopo le assenze per infortunio nelle precedenti sfide pre campionato. Mascio autentica macina canestri in fase offensiva e per lunghi tratti super saracinesca in difesa. In aggiunta una carica agonistica da incorniciare. La palma del migliore in campo da attribuire senza ombra di dubbio a cecchino Miaschi, autore della bellezza di 26 punti (e scusate se è poco) seguito dall’americano Pacher (15).