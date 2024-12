In questa stagione Alberto Di Rubba, titolare della concessionaria seriana Husqvarna Nsa Motors, ha aiutato sui campi di gara il giovane endurista vertovese Cristiano Busatta e il ragazzo lo ha gratificato concludendo - nonostante un infortunio - 8° nel Tricolore under cadetti 125, 6° nel Tricolore minienduro e 7° nel Regionale minienduro.

L’esperienza ha generato l’allestimento di una squadra corse più ampia, composta da cinque elementi, quattro della Val Seriana e uno della Val Camonica. La punta è diventata Simone Cagnoni, figlio d’arte di Rovetta, 18 anni, quest’anno 3° nell’Europeo Youth, 6° negli Assoluti classe 125, 3° nel Tricolore under cadetti 125 e 2° nel Regionale top class under.

Con lui e Busatta difenderanno i colori dell’equipe orobica Mattia Legrenzi, 18enne di Clusone, Gabriel Grassi, 15enne di Vertova e Andrea Gheza, 20enne di Piancogno (Brescia). Grassi, in particolare, è risultato Campione italiano e regionale di minienduro nella classe 50. Gheza ha invece conquistato il titolo italiano under junior 300. Legrenzi ha chiuso 10° nel Tricolore under cadetti 125 e 8° nel Regionale cadetti.

Saranno tutti in sella a mezzi Husqvarna, saranno tutti affiliati al Moto Club Bergamo e alle sue sezioni della valle. In più, e non è poco, i giovani atleti avranno quale allenatore l’ex grande campione di Colzate Angelo Signorelli, uno sforna talenti imbattibile.

Opportunità per i giovani piloti seriani