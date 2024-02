La prima volta del Barni Spark: allungo vincente di Montella in Australia

Il Barni Spark Racing Team a Phillip Island (Australia) si è aggiudicato la gara inaugurale del Mondiale Supersport con Yari Montella. Data storica: primo successo nel Mondiale Supersport di motociclismo per la squadra di Calvenzano. Il pilota campano si è imposto con 6”666 di vantaggio su Stefano Manzi e 6”968 su Marcel Schroetter, al termine di una gara che non è per niente stata una passeggiata. Montella ha fatto segnare il record della categoria.