La tennista bergamasca Lisa Pigato contro Serena Williams, il sogno incredibile

Mai un’orobica in un torneo Wta: a Parma nel primo turno sfida la leggenda. Il match lunedì 17 alle 12.30.

Lisa Pigato contro Serena Williams. La prima edizione del torneo Wta di Parma regalerà oggi (dalle 12,30, diretta su Supertennis tv) al tennis bergamasco un incontro storico. Storico perché per la prima volta da quando esiste il circuito pro in rosa, una giocatrice orobica è riuscita ad accedere al tabellone principale.

Storico perché questo incontro vedrà la 17enne Pigato opposta a una leggenda del tennis femminile, quella Serena Williams che ha 23 tornei dello Slam in bacheca e che è in corsa per essere considerata la donna più forte di tutti i tempi.