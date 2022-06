L’AlbinoLeffe ha trovato l’allenatore in casa: Biava sostituirà Marcolini

Ex difensore, cresciuto nelle giovanili del Leffe, Biava ha esordito tra i professionisti con la maglia dell’Albinese. Dal 1998 al 2004 in maglia AlbinoLeffe (con una parentesi alla Biellese nella stagione 2000/01), è stato tra i protagonisti della favola seriana contribuendo alla storica promozione della società bergamasca nella serie cadetta. In carriera ha vestito le casacche di Palermo, Genoa, Lazio e Atalanta, totalizzando 286 presenze in Serie A (con 13 gol). La sua ultima stagione è stata proprio con l’Atalanta: 18 presenze e 21 reti. Alla guida della Primavera bluceleste dalla stagione 2017/18, l o scorso anno ha centrato la promozione in Primavera 2, conquistando inoltre il titolo nazionale di categoria .